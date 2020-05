DS3 Crossback, lato sportivo esaltato dalla Performance Line

Una gamma di motori completa che si abbina a diversi allestimenti, a seconda se si sceglie il lusso, l'eleganza e la sportività. Accanto alle versioni So Chic e Business, c'è anche la Performance Line che esalta la matrice più sportiva di DS 3 Crossback. Agli equipaggiamenti di serie, Performance Line aggiunge cerchi in lega da 17'' Dubai, vetri oscurati, radio, touchschreen da 7'' con USB Bluetooth e 8 altoparlanti.

A bordo non manca Alcantara: il materiale che offre una esclusiva esperienza tattile veste infatti i sedili neri, i pannelli delle portiere e il cruscotto. Per il resto, numerosi 'ingredienti' completano il lato sportivo Performance Line: DS Wings Nero opaco, griglia della calandra nero brillante, inserti guilloché 'Clous de Paris' Nero opaco, telecomando con personalizzazione in trama DS, ancoraggi Isofix (sedile passeggero e 2 posteriori), volante e pomello in pelle pieno fiore, plafoniera LED, maniglie di sostegno sopra i sedili posteriori, aletta parasole con specchietti di cortesia a LED, tappetini anteriori e posteriori Performance Line, pedaliera in alluminio, soglie portiera in alluminio. Il listino parte da 27.450 euro (per la versione PureTech 100 manuale).