Peugeot, elettrificazione da concept 508 Sport Enginereed

La strada dell'elettrificazione è ormai segnata per la casa del Leone. Un primo assaggio della strategia 'Unboring the future' di Peugeot lo si è avuto al salone di Ginevra dello scorso anno con la presentazione del concept 508 Peugeot Sport Enginereed, un prototipo che prefigurava la nuova linea di modelli.



Affidato alla competenza degli ingegneri di Peugeot Sport, il concept 508 Peugeot Sport Enginereed è derivato dalla nuova Peugeot 508 fastback in versione plug-in Hybrid. Questo concept high performances / low emissions garantisce prestazioni eccezionali, mai viste su una Peugeot, coniugate con uno stile distintivo, filante e atletico.



Questo concept prefigurava lo sviluppo di una nuova linea di modelli elettrificati ad alte prestazioni. Con questa strategia, la casa del Leone dimostra che l'elettrico è fonte di nuove performances intelligenti, che associano grandi prestazioni ma anche alta efficienza. Lo sviluppo di questa linea è affidato a Peugeot Sport, divisione che ha sempre realizzato le versioni più sportive della gamma del Leone. Ovviamente, Peugeot Sport è nota per le competizioni internazionali ad alto livello, soprattutto con le 908 e le 3008 DKR vincitrici, rispettivamente, della 24 Ore di Le Mans e della Dakar ma, anche, per le competizioni Clienti con le 208 R2B e le 308 Racing-Cup e 308 TCR. Questo know-how è visibile anche sulle strade di tutti i giorni perché il team ha curato lo sviluppo di RCZ-R (nata nel 2013), 208 GTi 30th (2014) e 308 GTi by Peugeot Sport (2015). Il Concept 508 Peugeot Sport Enginereed capitalizza tutte queste esperienze facendo anche ricorso agli ultimi progressi tecnologici, il tutto per offrire prestazioni efficienti e un dinamismo senza pari. Questa concept-car definisce un nuovo piano nell'ambito della sportività e pone anche le basi per una nuova espressione stilistica di quelle che saranno le performance garantite da modelli elettrificati realizzati da Peugeot Sport.



L'aerodinamica è stata studiata in una nuova dimensione che ha dato luogo a risultati stilistici sorprendenti e sofisticati: utilizzando la tecnologia della stampa 3D, la calandra presenta una forma affilata con listelli pronti a cesellare l'aria. Il loro posizionamento non lascia nulla al caso e permette di orientare il flusso dell'aria direttamente verso il radiatore, per ottimizzarne il rendimento; il fascione paracolpi anteriore ha una forma più affilata e include grandi deflettori per raffreddare meglio la meccanica; alcuni flap ai lati del fascione paracolpi e nelle parti inferiori della carrozzeria orientano meglio i flussi d'aria attorno all'auto per ridurne la resistenza aerodinamica; due flap rastremati e ubicati nella zona solitamente riservata ai monogrammi delle versioni GT-Line e GT, sono stati posizionati sul terzo montante posteriore allo scopo di ottimizzare i flussi d'aria; posteriormente si è deciso di non adottare un antiestetico spoiler perché avrebbe rovinato l'equilibrio e la purezza del disegno originale. Lo stile della carrozzeria è esaltato dal colore adottato, il 'Grigio Selenio', una tinta speciale di questa concept-car che varia a seconda della luce, grazie ad alcune particelle madreperlate contenute nel pigmento. Per creare un contrasto, gli inserti "Kryptonite" conferiscono una nota di colore energizzante. I cerchi in alluminio da 20'', oltre ad avere uno stile ancor più dinamico, assicurano un miglior raffreddamento dei freni, perché convogliano l'aria sui dischi. Le rifiniture intarsiate dei cerchi abbinano i colori Nero Onice e Grigio Selenio con una connotazione sportiva ed elegante al tempo stesso. I bulloni ruota sono occultati alla vista da una stella in tinta che esprime un'inedita attenzione per il dettaglio. I cerchi lasciano intravedere pinze dei freni firmate Peugeot Sport Enginereed, evidenziate della tinta Kryptonite. Per conferire un carattere più deciso, le parti cromate, presenti sull'auto in origine, sono di colore nero lucido e l'emblematico Leone e i monogrammi hanno lo stesso trattamento anodizzato visto sulla recente e-Legend Concept.



Gli ingegneri di Peugeot Sport hanno combinato tre motori (il benzina PureTech 200, un motore elettrico da 110 CV sull'anteriore e un altro elettrico da ben 200 CV sull'asse posteriore) per un totale di 400 CV e una velocità massima di 250 km/h a fronte di emissioni di Co2 contenute (49g/km nel ciclo WLTP).