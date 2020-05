Tesla Model S Shooting Brake,esemplare unico da 185mila euro

Una Tesla S in versione station wagon? Esiste ed è stata fatta realizzare in un esemplare unico da 185mila euro. In particolare si tratta di una S85 Performance - shooting brake - fatta mettere a punto dal collezionista olandese Floris de Raadt. L'olandese ha deciso di farsi realizzare una Tesla su misura partendo da un foglio bianco.

Obiettivo di de Raadt era quello di creare una macchina più bella, non necessariamente una versione più spaziale del pratico modello premium.



Per la trasformazione, de Raadt si era rivolto alla RemetzCar in Olanda. Una volta saputo che era possibile rimodellare e ridisegnare la Tesla, ha optato per l'installazione della parte posteriore di una Jaguar XF Sportbrake sulla Model S. La station wagon della Jag, creato da Ian Callum, era perfetta per lui e anche il lunotto posteriore aveva l'angolazione giusta per dare un aspetto più dinamico alla Tesla. Un problema era il fatto che la Tesla ha un corpo in alluminio e quello sulla Jaguar è ​​in acciaio semplice. Frank Reijenga di RemetzCar spiegò come avrebbero reagito i due metalli diversi. Frank convinse Floris che un progetto costruito interamente in alluminio sarebbe stato il modo migliore di procedere. E così successe. Dopo la realizzazione del modello unico, che grazie al british racing green vantava un realistico tocco britannico, si decise di abbandonare il progetto che ne prevedeva la commercializzazione, in quanto i costi sarebbero stati eccessivi. E così l'unico esemplare di Tesla shooting brake nel 2018 è stata presentata al Concours d'Elegance al Palace 't Lo e nel 2019 al Salone dell'auto di Ginevra, è attualmente in vendita su JB Classic Cars(casa specializzata nella vendita di auto classiche) a 185mila euro.