Coronavirus: crolla mercato auto in Gb, ai minimi dal 1946

Crollano le vendite di automobili nel Regno Unito a causa della crisi economica generata dall'epidemia di coronavirus. Nel mese di aprile si è registrata una drastica flessione del 97% di immatricolazioni - sono state solo 4.321 in tutto il mese - segnando il dato peggiore dal 1946, quando il Paese era appena uscito dalla Seconda Guerra mondiale. Nello stesso mese del 2019 le immatricolazioni di nuove auto erano state 161.064. I dati sono stati diffusi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (Smmt), che riunisce i produttori del settore, allarmati per le condizioni del mercato sempre più compromesso dal lockdown. L'unico comparto che lascia un po' sperare è quello delle auto elettriche, la cui flessione di vendite si è limitata a un -9,7%. L'auto più venduta nel mese di aprile è stata la Tesla Model 3, seguita dalla Jaguar I-Pace, un suv elettrico. Secondo l'ultima previsione fatta dai produttori britannici, ci si attendono 1,68 milioni di immatricolazioni per tutto il 2020, dato peggiore dal 1992. Ma i numeri rischiano di essere rivisti al ribasso.