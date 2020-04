Coronavirus, 78% francesi ha paura di utilizzare bus e treni

Anche i francesi si allineano con la popolazione di molti altri Paesi del mondo (prima fra tutti la Cina) nel puntare sull'automobile privata come mezzo di trasporto 'sicuro' per gli spostamenti nel dopo-Covid. Le interviste realizzate in aprile dall'associazione Ligue de Défense des Conducteurs (LDC) su un campione di 1.200 individui evidenziano infatti che il 78% dei francesi ha paura di viaggiare a bordo dei mezzi pubblici per il rischio del contagio. Questa percentuale sale all'89 e all'85% rispettivamente nelle cittadine di piccole e medie dimensioni. Come viene dettagliato nel sondaggio, le intenzioni di continuare ad usare gli autobus nella Fase 2 sono scese a valori molto bassi, compresi fra 1% (città piccole e medie) e 6% (città oltre 100mila abitanti) e quelle relative all'uso dei treni e delle metropolitane sono comprese rispettivamente fra 2% e 7-8%.



Il ricorso all'automobile privata - per i francesi - sarà dunque la soluzione non solo più rassicurante ma anche quella più facilmente percorribile, perché non richiede gli investimenti pubblici necessari per allestire, sanificare e controllare i mezzi pubblici. Secondo la media degli intervistati dalla Ligue de Défense des Conducteurs, l'automobile sarà utilizzata nel dopo virus nel 41% dei casi, con una importante alternativa rappresentata dalle bici (25%), dagli spostamenti a piedi (9%) e dalle moto (5%) modalità queste che sono, correttamente, ritenute a 'prova di contagio'. Interessante anche osservare che rispetto alla media della Francia, gli abitanti dei centri più piccoli hanno indicato per il 68% l'automobile come unico mezzo di trasporto nel post-covi e solo nel 6% la bicicletta.

Egualmente differenziato l'atteggiamento nei confronti delle iniziative di limitazione al traffico, come le ZTL e le aree con divieto di fermata: per il 52% dei francesi è necessario un addolcimento di queste restrizioni, ma a chiederlo sono il 68% degli abitanti nei centri minori. Una larga maggioranza degli intervistati (68%) ha inoltre affermato di essere insoddisfatti per l'insieme delle attuali politiche del Governo nei confronti delle auto - come fiscalità, severità dei controlli, incentivi, ecc. - ma questo atteggiamento diventa addirittura plebiscitario (88%) se a rispondere all'indagine è un abitante di piccoli centri della Francia.