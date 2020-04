Citroen C4 SpaceTourer, comfort per essere rilassati a bordo

Con C4 SpaceTourer, Citroën conferma la sua legittimità e competenza in termini di comfort. Un invito a viaggiare e un'esperienza di guida unica sono il risultato della sua agilità su strada e dei suoi numerosi equipaggiamenti.



Citroën C4 SpaceTourer si distingue per il comfort delle sospensioni, il benessere acustico dettato dalla riduzione delle vibrazioni e l'Intelligente trattino Control. Ma C4 SpaceTourer è anche sinonimo di spazio a bordo pratico e generoso: con le sue proporzioni compatte (lunghezza di 4,44m/ larghezza di 1,83m/ 1,62m di altezza) Citroën C4 SpaceTourer 5 posti coniuga abitabilità di riferimento, spazio a bordo e modularità. Citroën Grand C4 SpaceTourer propone una silhouette allungata, perfetto equilibrio tra fluidità delle linee e spazio a bordo (4,60m/1,83m/1,62m). Nella prima fila, la possibilità di ripiegare completamente il sedile del passeggero aumenta la capacità di carico. Nella seconda fila, i tre sedili singoli sono della stessa larghezza e ripiegabili, migliorando il confort e la modularità a bordo. Lo spazio per le ginocchia è tra i migliori del segmento. La terza fila di Grand C4 SpaceTourer è composta da due sedili a scomparsa, con ventilatore dell'aria sulla versione superiore. Tra le peculiarità anche il bagagliaio che rappresenta un altro punto di forza di C4 SpaceTourer. Il design del portellone trasmette sensazioni di ampiezza e robustezza. Offre una buona accessibilità e un volume da 537 litri su C4 SpaceTourer e da 575 a 704 litri su Grand C4 SpaceTourer. Inoltre propone il portellone con apertura senza chiave. Questo equipaggiamento permette di aprire facilmente il portellone anche con le mani occupate, grazie a un captatore situato sotto al paraurti posteriore. Il portellone si apre e si chiude semplicemente muovendo il piede.



Insieme al parabrezza panoramico, il tetto vetrato panoramico di Grand C4 SpaceTourer offre sensazioni inedite, e una visibilità eccezionale per tutti i passeggeri. La superficie vetrata totale di riferimento di Grand C4 SpaceTourer inonda di luce l'abitacolo, e rafforza l'eccezionale sensazione di spazio e apertura verso l'esterno. Citroën C4 SpaceTourer propone l'illuminazione dei comandi di apertura delle porte e dei poggiapiedi, LED per illuminare i portaoggetti, personalizzabile secondo la versione scelta. A bordo sono numerosi i vani ingegnosi, distribuiti in modo razionale nell'abitacolo. Come il vano illuminato nella parte centrale della plancia, dotato di presa USB. Su C4 SpaceTourer tutti i passeggeri viaggiano in prima classe. Qualche esempio: appoggiatesta relax avvolgenti, per il conducente e il passeggero; sedile del conducente con funzione massaggio e regolazione lombare elettrica. Inoltre a bordo si dispone di interni realizzati con materiali morbidi e confortevoli.



Tutti questi elementi insieme fanno di C4 SpaceTourer un riferimento nel segmento del programma Citroën Advanced Comfort.



Questo programma è presente in ogni fase della progettazione delle auto Citroën. Guida la creazione, sia stilistica che tecnologica, per garantire una reale firma del marchio in termini di comfort. Con questo programma Citroën conferma la sua legittimità e la sua capacità di sviluppare una reale ingegneria del benessere, guidata dal cambiamento delle aspettative dei clienti. Il programma Citroën Advanced Comfort si articola attorno a quattro ambiti: filtrare qualunque sollecitazione, per rendere ogni Citroën confortevole, con soluzioni per le sospensioni, i sedili, l'acustica; rendere facile vivere a bordo, con spazi generosi e pratici, vani di contenimento ingegnosi, comandi ergonomici; rendere fluido l'utilizzo, con una tecnologia intuitiva, funzioni di assistenza alla guida utili nel quotidiano, un fil rouge che collega l'universo digitale del cliente e la sua auto; alleggerire il carico mentale, per accogliere i passeggeri e offrire grande serenità, mostrando solo le informazioni realmente utili, e lavorando sulla luminosità e sui materiali.