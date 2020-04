Peugeot, arriva la copertura integrativa sui nuovi acquisti

La casa del Leone lancia l'operazione 7 Days Peugeot, una opportunità per acquistare l'auto nuova in totale serenità. Sette giorni per scaricare un voucher da spendere per acquistare a condizioni esclusive una delle nuove Peugeot potendo contare, in caso di finanziamento i-Move, anche della serenità di un futuro protetto. Entro il 27 aprile i clienti che scaricheranno il voucher registrandosi sul sito www.peugeot.it ed acquisteranno una nuova vettura scegliendo il finanziamento i-Move (con immatricolazione entro il 31 maggio) avranno a disposizione Perfetto Più, la copertura del credito in caso di malattia o perdita del lavoro.



La casa del Leone mette a disposizione dei clienti un'offerta economica che può arrivare fino a 7.000 euro, in caso di finanziamento, con una protezione che li mette al riparo da eventi inaspettati quali malattia, o perdita del lavoro.



Perfetto Più è la copertura integrativa che garantisce il rispetto delle scadenze del finanziamento, subentrando in sostituzione del cliente o garantendogli un aiuto sugli imprevisti della vita. Perfetto Più è la copertura dedicata a lavoratori dipendenti del settore privato, maggiormente esposti ai rischi della crisi economico sanitaria, e che in caso di perdita di lavoro o di inabilità temporanea al lavoro per malattia, provvede al pagamento delle rate in scadenza nel periodo di necessità; in caso di eventi gravi quali decesso o invalidità permanente, estingue il debito residuo.