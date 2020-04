Immatricolazioni: nel 2019 aumentano quelle dei bus, giù truck

Aumentano nel 2019 le nuove immatricolazioni di autobus mentre calano le prime iscrizioni relative ai mezzi pesanti, ovvero quelli con un peso totale a terra superiore a 16 tonnellate.



Secondo il Centro Studi Continental, che fa riferimento a dati Aci, nel 2019 le immatricolazioni di bus nel nostro Paese si sono attestate a 4.321, con una crescita del 31,3% rispetto al 2018 mentre quelle di mezzi pesanti per il trasporto merci sono state 19.605, con un calo del 30,7% rispetto all'anno precedente. In particolare, il rialzo della sezione bus arriva dopo il calo sostanziale messo a segno nel 2018, di contro invece la diminuzione delle immatricolazioni di veicoli pesanti per il trasporto merci del 2019 segue ad un aumento registrato nel 2018.



A livello geografico invece, la regione in cui si è registrata la maggiore crescita relativa al settore degli autobus, nel 2019, è la Sardegna, passata da 8 immatricolazioni nel 2018 a 147 nel 2019 (+1.735,5%). Seguono la Sicilia (+325%) e l'Abruzzo (+300%). In graduatoria anche alcune regioni in cui le immatricolazioni di autobus sono calate, ad esempio Valle d'Aosta (-69,7%), Trentino Alto Adige (-58,5%) e Calabria (-45,4%). Nel comparto dei mezzi pesanti, invece, tutte le regioni presentano dati negativi: si va dal -16,3% fatto registrare dalla Sicilia al -63,4% della Valle d'Aosta.