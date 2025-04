Mazda 6e, arriva il Welcome Pack per i primi clienti

Mazda offre un Welcome Pack per i preordini della nuova 6e effettuati entro il 30 giugno, che rende ancora più interessante l'offerta della nuova berlina 100% elettrica del brand giapponese, il cui prezzo parte da 43.850 euro.

In questo modo, i clienti potranno beneficiare di vantaggi per un valore superiore a 6.000 euro, visto che il pacchetto di benvenuto annovera un carta prepagata da 3.000 euro da utilizzare per tre anni presso le colonnine pubbliche; fino a 3.000 euro di bonus da detrarre dal prezzo di listino; e quattro diverse soluzioni di acquisto a tasso agevolato per clienti privati e business.

Nello specifico, per i privati è proposto un leasing da 499 euro al mese (iva inclusa) con tasso agevolato del 3,99%; il noleggio a lungo termine all inclusive con il Mazda Rent da 659 euro al mese (iva inclusa); ed il finanziamento Mazda Advantage, a partire da 499 euro al mese, con un tasso agevolato del 3,99%.

Mentre per i clienti business con partita iva viene offerto il noleggio a lungo termine a partire da 540 euro al mese con il Mazda Rent.

Chi vuole procedere per un acquisto in contanti può usufruire ugualmente del Welcome Pack con i 3000 euro di bonus ed i 3000 euro di carta prepagata per la ricarica.



