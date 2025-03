Hyundai Inster punta sull'offerta semplice e intuitiva

La gamma della nuova Hyundai Inster è stata pensata per essere semplice ed intuitiva, con solo tre combinazioni complete come dotazione, allo scopo di agevolare il cliente e garantirle un migliore valore residuo. In particolare, due sono gli allestimenti, ovvero XTECH e XCLASS e due le configurazioni di batteria e potenza motore. Il prezzo di partenza della piccola tuttofare elettrica è di 24.900 euro.

L'allestimento XTECH è disponibile con batteria da 42 kWh (97 CV) o 49 kWh (115 CV) e include una dotazione di serie completa unita ad avanzati sistemi di sicurezza e assistenza alla guida.

La versione con batteria più capiente parte da € 26.650 e raggiunge i 370 km di autonomia nel ciclo combinato WLTP. Al vertice della gamma, l'allestimento XCLASS, proposto esclusivamente con batteria da 49 kWh a 28.650 euro, aggiunge dotazioni premium e ulteriori funzionalità di comfort. È poi possibile personalizzare ancor più l'auto e dotarla di cerchi in lega da 17" e di Tech Pack, un pacchetto tecnologico che annovera dotazioni come la pompa di calore, la Digital Key e l'illuminazione interna avanzata.

Nel completo allestimento XTech e con batteria 'long-range' da 49 kWh, è acquistabile da 149 euro al mese per 35 mesi, grazie al finanziamento Hyundai Plus (TAN 4,95% TAEG 6,42%) ed a fronte di un anticipo di 8.070 euro. L'offerta include il cavo di ricarica trifase e a scelta un voucher Charge myHyundai per ricariche equivalenti a circa 5.000 km o la Hyundai easyWallbox, una soluzione di ricarica domestica che permette di gestire in maniera ancora più smart la ricarica dell'auto.

Al termine dei 3 anni vi è la possibilità di decidere se sostituire INSTER con una nuova Hyundai, acquistarla o restituirla. Maggiori dettagli alla pagina dedicata sul sito ufficiale Hyundai. Inster è inoltre proposta con Hyundai Renting, soluzione che garantisce un'esperienza di guida flessibile e a prova di imprevisti. La formula di noleggio a lungo termine del marchio coreano, infatti, include tutti i servizi che ruotano intorno alla gestione del veicolo, tra cui la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'assicurazione completa.

Nella versione XTech con batteria da 42 kWh, a fronte di un anticipo di 3.529 euro, Inster è disponibile con 36 canoni mensili da 399 euro che includono tutti i servizi e per una percorrenza complessiva di 30.000 km.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA