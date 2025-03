Suzuki Swift protagonista per un porte aperte nel weekend

Apertura straordinaria dei concessionari Suzuki sabato 22 e domenica 23 marzo, con protagonista gamma Suzuki Swift Hybrid. Dopo l'annuncio dell'ingresso in gamma di nuova Swift Hybrid Waku, il prossimo weekend le concessionarie Suzuki aprono le loro porte per far scoprire e provare nuova Swift Hybrid.

Mossa dal motore 1.2 Hybrid, il modello di casa Suzuki è disponibile con due diverse tipologie di trasmissione (manuale o automatica CVT) e di trazione (2WD o 4WD Allgrip). La nuova Swift Hybrid nella versione con trazione anteriore e cambio manuale, con le sue emissioni di 99g/km CO2 è una vera cittadina modello e può accedere gratuitamente ad alcune ZTL come l'Area C di Milano, che pone il valore soglia a 100 g/km di CO2.

In occasione del Porte Aperte, i clienti potranno godere di una promozione vantaggiosa che prevede su tutte le Swift Hybrid un vantaggio cliente di 4.000 euro, in caso di permuta e/o rottamazione. Ad esempio, Swift Waku, a listino con un prezzo di 20.900 euro, grazie alla promozione in corso fino al 31 marzo, può essere acquistata a 16.900 euro.

L'offerta prevede inoltre la possibilità di un finanziamento Suzuki Solution grazie al quale Suzuki Swift Hybrid 1.2 WAKU (Arancione Amsterdam) può essere acquistata a 99 Euro al mese con un anticipo di 4.750 euro e tre tagliandi omaggio inclusi nell'offerta.

