"Scuola guida di cambio automatico": Fiat 600 è protagonista

Fiat 600 Hybrid è disponibile presso i concessionari nei giorni di sabato 15 e domenica 16 per scoprire da vicino il funzionamento del cambio automatico EasyDrive (di serie su 600 Hybrid) made in Mirafiori.

A sostegno dell'evento, battezzato "Scuola guida di cambio automatico", Fiat ha coinvolto gli istruttori qualificati delle autoscuole Unasca, l'Associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie delle Autoscuole, che con le loro competenze sanno far apprezzare i vantaggi di questa tecnologia.

Per la prove su strada, la cittadina di casa Fiat permetterà di scoprire le prestazioni del sistema Htbrid che abbina un motore termico da 1.2 litri da 100 CV alla batteria agli ioni di litio da 48 Volt e al cambio automatico EasyDrive a doppia frizione a 6 rapporti che comprende il motore elettrico da 21 kW, un inverter e l'unità centrale di trasmissione.

La tecnologia ibrida di 600 Hybrid è stata sviluppata per garantire consumi ridotti, una miglior dinamica del veicolo nonché emissioni di CO2 inferiori fino al 15% rispetto a un motore termico con cambio automatico.

Durante il fine settimana sarà anche possibile beneficiare delle promozioni del Piano Italia, valide fino al 31 marzo, che vede proposta Fiat 600 Hybrid a un prezzo di 19.950 euro.

