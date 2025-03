Jeep, weekend di porte aperte per la gamma suv

Negli show-room Jeep d'Italia è in programma il porte aperte per sabato 15 e domenica 16 marzo per conoscere Avenger, Renegade e Compass.

La gamma suv Jeep ha riscosso buoni risultati nell'appena concluso 2024 e anche per l'avvio del 2025 i dati sono interessanti, con Avenger che ha raggiunto e mantenuto il primato di suv più venduto d'Italia.

Proprio Avanger è un modello fondamentale nella gamma Jeep e rappresenta anche il primo SUV 100% elettrico del brand sebbene sia disponibile anche con anche un efficiente 1.2 a benzina con cambio manuale (in versione e-Hybrid con cambio automatico) e in versione 4xe a trazione integrale.

La dotazione di Avenger comprende materiali resistenti, tecnologie avanzate ed elementi di design inediti, come le finiture Summit Gold e i motivi topografici.

La gamma suv Jeep si compone anche dei modelli Renegade e Compass, pilastri essenziali del successo globale del brand, soprattutto in Europa, dove hanno consentito al marchio di ottenere risultati di altissimo rilievo e continuano a contribuire ai risultati commerciali del brand.

Per il weekend del porte aperte sarà possibile vedere da vicino l'edizione speciale North Star, disponibile per Renagade e Compass, con una gamma motori che comprende solo motorizzazioni ibride, come le varianti Hybrid 48V e 4xe.

