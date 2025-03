Al via prevendita di Audi A6 Avant, arriva nel secondo trimestre

È iniziata la prevendita della nuova Audi A6 Avant, la familiare dei quattro anelli che abbina al comfort di bordo, dinamismo e sportività. In vendita a partire da 69.350 euro, fino ai 72.250 per la variante 2.0 TDI quattro 150 kW (204 CV) S tronic, arriverà nelle concessionarie nel corso del secondo trimestre dell'anno.

Basata sulla piattaforma modulare PPC (Premium Platform Combustion) dedicata alle vetture con motore termico anteriore longitudinale, nuova Audi A6 Avant proietta in una nuova era il concetto di "familiare" dei quattro anelli. Caratterizzata da linee votate all'efficienza aerodinamica, tanto da poter contare su di un CX di 0,25 - il migliore di sempre per una Avant termica - nuova Audi A6 Avant appartiene al segmento E premium alla luce della lunghezza di 4,99 metri e si fregia di un isolamento acustico degno di un'ammiraglia.

La nuova familiare condivide con gli altri modelli Audi basati sulla piattaforma PPC la tecnologia MHEV plus a 48 Volt, chiamata a supportare il motore a combustione a vantaggio dell'efficienza. Cuore del sistema è il powertrain generator (PTG) - composto da motore elettrico, elettronica di potenza e sistema di raffreddamento dedicato - che lavora in abbinamento a una batteria da 1,7 kWh portando in dote un superiore livello di elettrificazione della tecnologia mild-hybrid Audi: è in grado di contribuire alla marcia erogando sino a 24 CV e 230 Nm, mentre in fase di decelerazione attua una strategia per il recupero dell'energia agendo da alternatore e rendendo possibile la frenata elettroidraulica.

Audi A6 Avant è disponibile con tre powertrain tutti caratterizzati dalla tecnologia MHEV plus a 48 Volt e dalla trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti. Il motore 2.0 TDI da 204 CV e 400 Nm, cuore dell'offerta, è proposto con trazione anteriore o integrale quattro ultra, mentre al vertice di gamma si colloca il V6 3.0 TFSI da 367 CV e 550 Nm abbinato alla trazione integrale quattro ultra.

A bordo l'elevata digitalizzazione della vettura è testimoniata dall'architettura elettronica E3 1.2, introdotta da Audi Q6 e-tron, dal sistema operativo Android Automotive OS, dall'applicazione dell'intelligenza artificiale (ChatGPT), controllo vocale e dall'abbinamento dei proiettori Led Digital Matrix evoluti, condivisi con l'ammiraglia Audi A8 e disponibili entro la fine del 2025, con la seconda generazione della tecnologia Oled. Quanto agli interni, ai quali sono dedicati 13 pacchetti di personalizzazione, la plancia di nuova Audi A6 Avant si contraddistingue per l'innovativo Audi Digital Stage con l'Audi virtual cockpit da 11,9 pollici e il display Oled curvo da 14,5 pollici del sistema MMI, entrambi di serie sin dal primo livello di allestimento. Nuova Audi A6 Avant sarà disponibile nelle varianti Business, Business Advanced ed S line edition.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA