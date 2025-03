Škoda Elroq, il suv elettrico è disponibile negli show-room

Nuove soluzioni inedite accompagnano il lancio commerciale di Škoda Elroq che è disponibile presso i concessionari Italiani con alcune formule dedicate sia all'acquisto della vettura che al mantenimento.

La nuova formula Clever Value è pensata per un pubblico di privati, i quali possono beneficiare anche dell'azione "Be More Free", che include nella rateizzazione una serie di voucher forniti da Elli (società del gruppo Volkswagen) del valore complessivo di 1.150 euro per la ricarica della vettura presso uno dei 600.000 punti di ricarica del circuito Powerpass. Con questa formula, è possibile guidare una Škoda Elroq con un canone mensile di 279 euro per 36 mesi, con anticipo di 7.900 euro e una rata finale di 17.229 euro, comprendendo 30.000 chilometri.

Inoltre, il suv Elroq sarà proposto anche con la formula di noleggio flessibile, battezzata Clever Change, disponibile sia per privati sia per Partite IVA, che permette di guidare il veicolo per 36 mesi, con la possibilità di estinguere gratuitamente il contratto dal sesto mese in avanti e di scegliere il chilometraggio più adatto alle proprie esigenze (da 10.000 al 20.000 chilometri).

In attesa del porte aperte previsto in tutte le concessionarie italiane il weekend del 22 e 23 marzo, Elroq è oggetto di una campagna di comunicazione "Be More", che punta sulla curiosità per conoscere del potenzialità e le caratteristiche del nuovo suv elettrico. Ricordiamo che il listino di Škoda Elroq parte da 34.500 euro per la versione 50 e raggiunge i 43.500 per il top di gamma 85.



