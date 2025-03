Lancia, nuovo porte aperte per la cittadina Ypsilon ibrida

Per toccare da vicino la nuova Ypsilon, Lancia ha in programma un porte aperte nel week end del 15 e 16 marzo dedicato alla versione ibrida Mild Hybrid 1.2 litri da 100 CV (74 kW), che affianca la variante 100% elettrica, e sarà disponibile in tutti i suoi allestimenti: Ypsilon, LX ed Edizione Cassina.

Sono 160 le case Lancia presenti in Italia e in tutte sarà possibile scoprire i segreti della tecnologia ibrida di Lancia Ypsilon che si distingue per il piacere di guida, la dotazione tecnologica di bordo e, anche, per i consumi contenuti: 4,6 l/100 km. Nuova Ypsilon apre un capitolo tutto da scrivere del marchio torinese e lo fa introducendo tecnologie all'avanguardia, come i sistemi di assistenza alla guida di livello 2 (standard sulla versione Cassina) nonché, per la prima volta su una vettura di produzione Stellantis, il sistema S.A.L.A., l'interfaccia virtuale e intelligente che garantisce un'esperienza di guida confortevole.

Durante il weekend del porte aperte ma anche per tutto il mese di marzo, Ypsilon ibrida è disponibile con una nuova offerta commerciale che prevede che, in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino a Euro 4 è possibile acquistare la vettura al prezzo promozionale di 21.400 euro oppure a 19.900 euro con un finanziamento, sviluppato in collaborazione con Stellantis Financial Services.

In quest'ultimo caso, è prevista una rata mensile da 149 euro per 35 mesi, anticipo di 3.747 euro, TAN (fisso) 7,99% e TAEG 10,4%. Alla scadenza del finanziamento, il cliente può scegliere se sostituire il veicolo, tenerlo pagando la rata finale di 15.610 euro, con importo variabile a seconda dell'allestimento, o in alternativa, restituirlo.



