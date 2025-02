Hyundai Inster si può guidare anche con il Renting

Con il debutto sul mercato italiano di Inster, il nuovo city-Suv progettato per rispondere alle esigenze quotidiane di spostamento, tra dimensioni ultracompatte e abitabilità, tecnologia e sicurezza, Hyundai lancia anche la soluzione Hyundai Renting.

Grazie a questa soluzione, Inster è disponibile con una proposta dedicata che consente di mettersi al volante di nuova Inster, con batteria long-range da 49 kWh e nel completo allestimento XTech, con un canone mensile di 364 euro (IVA inclusa). Questo esempio di offerta prevede un anticipo di 5.000 euro ed è tarato su una durata di 48 mesi, con una percorrenza fino a 40.000 km complessivi e gode del primo canone gratuito.

L'offerta include tutti i servizi essenziali come immatricolazione, messa su strada, consegna del veicolo, assicurazione RCA, manutenzione ordinaria e straordinaria, soccorso stradale 24 ore su 24 e assistenza amministrativa.

Hyundai Renting prevede anche servizi extra come il noleggio di un veicolo sostitutivo, la sostituzione degli pneumatici e la possibilità di riacquisto al termine del noleggio.

Il city-Suv Hyundai è pronto al debutto ufficiale nelle concessionarie Hyundai di tutta Italia con l'open week-end di sabato 22 e domenica 23 febbraio e in alternativa alla proposta di noleggio è possibile mettersi al volante di Inster scegliendo il finanziamento Hyundai Plus. In questo caso è possibile acquistare Inster, in allestimento XTech e con batteria long-range da 49 kWh, a 149 euro al mese per 35 mesi, a fronte di un anticipo di 8.070 euro.

L'offerta include il cavo di ricarica trifase e, a scelta, un voucher Charge myHyundai per ricariche pubbliche equivalenti a circa 5.000 km o la Hyundai easyWallbox. Passati i 3 anni il cliente ha la possibilità di decidere se sostituire Inster con una nuova Hyundai, acquistarla o restituirla.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA