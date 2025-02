Kia Sportage celebra i risultati del 2024 con un open-door

Kia Sportage, nella sua quinta generazione, ha riscosso il favore del pubblico, tanto da diventare il C-Suv ibrido più venduto nel 2024 con 22.504 unità consegnate (fonte dati Unrae), eleggendolo uno dei modelli della casa automobilistica coreana più apprezzati in Italia.

La nuova generazione di Kia Sportage è stata progettata e sviluppata specificamente per l'Europa, incontrando le esigenze dei consumatori e dei percorsi stradali europei.

A caratterizzare il modello coreano sono il design "Opposites United" con linee tese e nitide che si diramano lungo il corpo della vettura, le tecnologie di bordo all'avanguardia e i sistemi di sicurezza avanzati.

Per celebrare questo traguardo di Kia Sportage, sarà possibile scoprire e provare in tutte le concessionarie d'Italia la gamma Sportage durante il porte aperte in programma il weekend del 22 e 23 febbraio, con vantaggi fino a 10.000 euro con contratto di leasing K-Lease e rate a partire da 199 euro al mese.

Sarà inoltre possibile conoscere Sportage da vicino, con tutte le sue motorizzazioni (plug-in hybrid, full-hybrid, mild-hybrid benzina, mild-hybrid diesel) approfittando di offerte dedicate a celebrare questo traguardo.



