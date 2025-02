Porte aperte in concessionaria al super ibrido Volkswagen

Un fine settimana di 'porte aperte' in casa Volkswagen, dedicato al super ibrido plug-in della casa tedesca. L'iniziativa è quella in programma per le giornate del 22 e 23 febbraio, quando i riflettori saranno per la gamma eHybrid di Golf, Tiguan, Tayron e Passat, tra un'autonomia elettrica che supera ampiamente i 100 chilometri e una funzione di ricarica rapida in corrente continua.

La seconda generazione dei plug-in Volkswagen è disponibile in due varianti: una eroga una potenza di sistema di 150 kW (204 CV) e una coppia di 350 Nm, l'altra una potenza di sistema di 200 kW (272 CV) e una coppia di 400 Nm. Grazie a questa tecnologia, la Nuova Golf eHybrid è in grado di raggiungere un'autonomia elettrica fino a 143 chilometri nel ciclo combinato WLTP, che diventano 185 chilometri in quello urbano.

La potenza viene trasferita alle ruote anteriori tramite un cambio DSG a sei marce appositamente progettato per i sistemi di trazione ibrida plug-in, estremamente efficienti grazie al passaggio a un nuovo motore turbo benzina da 1,5 litri (1.5 TSI evo2) con turbocompressore a geometria variabile, oltre a un processo di combustione TSI-evo ad alta efficienza e a una nuova batteria da 19,7 kWh netti.

L'autonomia elettrica notevolmente aumentata e la ricarica rapida fanno sì che le nuove Volkswagen ibride plug-in eHybrid possano essere utilizzate come veicoli puramente elettrici nella vita di tutti i giorni e, allo stesso tempo, per lunghi viaggi in modalità ibrida con un'autonomia combinata fino a 1.000 chilometri.

Scegliendo la formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen è possibile avere la Nuova Golf eHybrid 204 CV nell'edizione speciale Edition Plus con un anticipo di 7.200 euro e 23 rate mensili da 149 euro. Nell'offerta sono inclusi una percorrenza di 20.000 km e l'estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80000 km.

Per la Nuova Tiguan eHybrid 204 CV Edition Plus è previsto invece un anticipo di 8500 euro e 23 rate mensili da 199 euro.

Nell'offerta sono inclusi una percorrenza di 20000 km e l'estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80.000 km.

Nel caso di Tayron eHybrid 204 CV Edition Plus, l'offerta Progetto Valore Volkswagen prevede un anticipo di 10.400 euro e 23 rate mensili da 299 euro. Nell'offerta sono inclusi una percorrenza di 20000 km e l'estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80.000 km.

