Leapmotor punta su nuove offerte per T03 e C10

Leapmotor ha annunciato il lancio di una nuova iniziativa a favore dell'accessibilità alla mobilità elettrica. La nuova promozione, infatti, prevede condizioni vantaggiose sui modelli T03 e C10, ovvero due modelli pensati rispettivamente per l'utilizzo urbano, il primo, e per le famiglie, il secondo.

La nuova campagna di Leapmotor si inserisce all'interno dell'iniziativa 'Elettrico Facile' promossa da Stellantis per rendere la mobilità sostenibile ancora più accessibile per tutti gli italiani e prende il via da Leapmotor T03, per chi cerca un'auto compatta e adatta alla vita urbana, con una ricca dotazione di serie e un'autonomia di 395 km nel ciclo urbano.

Grazie al suo spazio interno da segmento B e alle dimensioni compatte da segmento A, la T03 si muove agilmente in città senza rinunciare al comfort. Inoltre, la T03 si è classificata al primo posto nell'Initial Quality Study di JD Power per le vetture elettriche compatte. Grazie alla nuova offerta T03 è disponibile per tutti al prezzo di 15.500 euro, con tutto di serie.

Leapmotor C10 rappresenta invece un SUV elettrico di alta gamma, pensato per le famiglie moderne che cercano comfort, prestazioni e design. Con un'autonomia di 420 km nel ciclo misto e una dotazione premium in fatto di sicurezza, tecnologia e prestazioni, lq C10 è disponibile per tutti a partire da 33.900 euro.

