Citroën C4 e C4X, 'Porte Aperte' questo weekend

Dopo l'esordio di fronte ai media europei, le nuove C4 e C4X, vetture capaci di rinnovare la presenza di Citroën nel segmento C, arrivano in concessionaria e sarà possibile scoprirle nel 'Porte Aperte' di sabato 15 e domenica 16 febbraio.

L'aspetto dei due modelli ha subìto una trasformazione, combinando l'audacia del concept originale con una maggiore semplicità e coerenza di design. Su entrambi i modelli, il frontale è stato modificato per incorporare il nuovo logo e la rinnovata identità del marchio. Sulla C4, anche la parte posteriore si è evoluta per conferire maggiore pulizia e sostanza, mentre la C4X mantiene il suo stile fastback spregiudicato e attraente.

Questo cambiamento nel design è accompagnato da un maggiore comfort a bordo, con l'adozione di nuovi sedili Citroën Advanced Comfort ridisegnati e di un quadro strumenti digitale da 7" che si affianca al touch screen da 10". A queste caratteristiche si aggiungono le sospensioni Citroën Advanced Comfort, lo spazio generoso per tutti gli occupanti e circa 20 tecnologie di assistenza alla guida, particolarmente utili nella guida quotidiana. Un viaggio a bordo della C4 o della C4X è chiaramente un'esperienza all'insegna del comfort che nessun'altra vettura sul mercato è in grado di offrire.In Europa, questa evoluzione è accompagnata da una gamma di motori che promuove l'elettrificazione, consentendo ai consumatori di ridurre le emissioni di CO2 e di ottimizzare il proprio budget.

Oltre alle collaudate versioni elettriche da 100 e 115 kW, i clienti potranno scegliere tra i nuovi modelli Hybrid 100 (solo su C4) e Hybrid 136.

Le nuove C4 e C4X offrono un'esperienza di guida impareggiabile e incentrata sul benessere degli occupanti. Il comfort di seduta è migliorato grazie a una schiuma più spessa di 15 mm, che accoglie dolcemente gli occupanti non appena salgono a bordo. Il comfort dinamico è ottimizzato grazie alla schiuma testurizzata e a uno strato ad alta densità nel cuore del sedile, per un'esperienza più piacevole, anche sulle lunghe distanze. Allo stesso tempo, il comfort posturale è migliorato, con un maggiore sostegno, oltre alla regolazione in altezza e lombare per il conducente. La plancia non è stata tralasciata, come dimostra l'introduzione di un nuovo quadro strumenti da 7" ad alta definizione, posizionato dietro il volante. Il pannello è collegato alla navigazione 3D connessa, disponibile come optional sull'allestimento Plus e di serie sull'allestimento Max.

C4 e C4X offrono inoltre ChatGPT, sviluppata da OpenAI, integrata nel sistema di infotainment grazie al sistema di riconoscimento vocale e audio SoundHound e disponibile con il pacchetto "Connect Plus". Le vetture dispongono di ben 20 sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), che si avvalgono di tecnologie automatizzate come sensori e telecamere per migliorare la sicurezza stradale: Active Safety Brake, Collision Risk Alert, Highway Driver Assist e Cruise Control adattivo con Stop & Go.

