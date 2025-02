Lancia Ypsilon, nuova promozione per la versione Mild Hybrid

La tradizione del marchio Lancia incontra l'innovazione e un nuovo capitolo deve essere scritto.

Lancia Ypsilon è una pietra miliare nella storia del brand italiano, che ha compiuto 118 anni celebrando il connubio tra design distintivo, tecnologica e la contemporanea sensibilità verso l'ambiente.

Fino al 28 febbraio Ypsilon sarà disponibile con una promozione dedicata alla versione Mild Hybrid da 100 CV al prezzo di 21.900 euro.

La nuova nata di casa Lancia sta riscuotendo numerosi apprezzamenti per il suo design moderno ma con richiami a modelli iconici che hanno fatto la storia dell'automobile in Italia.

La gamma motori di Ypsilon comprende una motorizzazione 100% elettrica e una versione ibrida Mild Hybrid di nuova generazione, con tre diversi allestimenti.

Lancia invita tutti gli italiani a recarsi in una della 160 Casa Lancia, gli showroom caratterizzati dalla nuova corporate identity del marchio, sia per conoscere la gamma completa (declinata negli allestimenti Ypsilon, LX e Cassina) sia per effettuare un test drive.

L'offerta commerciale, valida fino al 28 febbraio 2025, consente di mettersi subito al volante della Nuova Ypsilon Ibrida al prezzo promozionale di 21.900 euro, anche senza permuta o rottamazione, oppure accedendo a un finanziamento. La promozione è valida su una selezione di vetture in pronta consegna.

In alternativa, la Nuova Ypsilon Elettrica è disponibile ad un canone mensile di 195 euro per 35 mesi, anticipo di 6.762 euro e rata finale residua 18.479 euro (TAN 2,99% e TAEG 4,51%).

La promozione è valida su una selezione di vetture in pronta consegna, comprensiva di EasyWallbox.



