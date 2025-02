Con Bonus Tesla la Model 3 ancora più conveniente

Un nuova offerta sul prezzo della 'piccola' di casa Tesla per mettersi al volante con un bonus pensato per incentivare l'acquisto. La soluzione proposta dalla casa automobilistica americana è quella del Tesla Bonus, ovvero 4000 euro di agevolazione per l'acquisto di una Model 3.

Listino alla mano, grazie alla nuova iniziativa di Tesla, è infatti ora possibile acquistare una Model 3 con un prezzo a partire da 35990 euro, usufruendo del Tesla Bonus che ha un valore di 4.000 euro, ordinando la vettura per poi ritirarla entro il 31 marzo 2025.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA