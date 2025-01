Nuova Lancia Ypsilon è la protagonista del weekend

Nuova Lancia Ypsilon, nelle versioni elettrica e Mild Hybrid, è la diva del weekend (25-26 gennaio) ed è possibile visionare e provare la vettura presso i concessionari del marchio di tutta Italia.

L'ultima nata di casa Lancia segna il Rinascimento del marchio mantenendo ben saldi alcuni dettami stilistici storici, come i fanali posteriori rotondi, chiaro rimando alla Lancia Stratos, e l'iconico calice presente sul frontale che viene oggi rivisitato attraverso tre raggi di luce LED. Ma non solo, Ypsilon è il futuro e introduce elementi innovativi, come il sistema S.A.L.A., l'interfaccia virtuale e intelligente che garantisce un'esperienza di guida confortevole.

Al momento, la gamma è composta da tre versioni: nuova Lancia Ypsilon, elegante e dedicata ai clienti più giovani; nuova Lancia Ypsilon LX, la versione più ricca e completa; e la nuova Lancia Ypsilon Edizione Cassina, per coloro che in auto si vogliono sentire come a casa.

Il porte aperte di questo weekend è in linea con "Elettrico Facile", il nuovo approccio del gruppo Stellantis, a cui Lancia appartiene, che si pone l'obiettivo di rendere più semplice per qualsiasi automobilista il passaggio da una vettura con il motore termico ad una elettrica. Infatti, per l'occasione sarà possibile provare la versione elettrica di Ypsilon con un motore da 156 CV (115 kW) e una batteria da 51kWh, che assicura un'autonomia fino a 403 km (ciclo combinato WLTP) e una ricarica rapida di 24 minuti (per passare dal 20% all'80%) o di 100 km in 10 minuti.

Mentre per chi preferisce, è disponibile per il test drive anche la versione ibrida, che abbina un motore benzina 3 cilindri 1.2 litri da 100 CV (74 Kw) alla di tecnologia 48V, garantendo un'esperienza di guida fluida e, in alcune condizioni, anche in mobilità elettrica.

Durante il weekend è possibile anche conoscere la promozione, valida fino al 31 gennaio 2025, che consente l'acquisto di nuova Ypsilon Ibrida al prezzo di 21.900 euro, anche senza permuta o rottamazione, oppure accedendo a un finanziamento.

