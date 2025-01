DS Automobiles mette al volante anche i neopatentati

Se con l'anno nuovo è entrato ufficialmente in vigore il nuovo Codice della Strada, con la modifica delle restrizioni applicate ai neopatentati, valide per i primi tre anni dal conseguimento della patente di guida, DS Automobiles si fa trovare pronta ad accogliere nuovi 'viaggiatori' su quattro ruote con una gamma adatta a loro.

Nello specifico, la nuova normativa estende le restrizioni a 3 anni dal conseguimento della patente e innalza la potenza specifica, che passa a 75 kW/t (101,9 CV per tonnellata), mentre la potenza complessiva è di 105 kW (142 CV), anche nel caso di vetture elettriche o ibride plug-in.

Per le vetture full electric restano utilizzabili modelli con una potenza di picco fino a 250 kW (340 CV). Si aprono quindi le porte della gamma di DS Automobiles, con un offerta di modelli che soddisfano le esigenze dei giovani neopatentati, senza rinunciare al comfort e alla versatilità necessari per l'intera famiglia.

Tra le vetture del brand francese che rispettano i nuovi requisiti ci sono il SUV urbano DS 3, disponibile con motorizzazioni Hybrid ed E-Tense, la berlina premium DS 4 con propulsori ibridi e diesel, e la DS 7 BlueHDi, il C-SUV che promette alti livelli di comfort, innovazione e sicurezza.





