Leapmotor, nuove promozioni per i modelli T03 e C10

Laepmotor, marchio cinese arrivato in Italia nel 2024 grazie alla partnership con Stellantis, lancia una nuova iniziativa commerciale battezzata "Elettrico Facile", dedicata ai modelli elettrici T03 e C10.

L'iniziativa, promossa da Stellantis, è volta ad avvicinare gli italiani alla transizione energetica con i due modelli che dispongono di una dotazione di serie già ben equipaggiata e un'autonomia di circa 400 chilometri.

Da un lato Leapmotor propone la cittadina T03, un'auto compatta, con una ricca dotazione di serie e un'autonomia di 395 km nel ciclo urbano. Grazie alla promozione, T03 è disponibile al prezzo di 15.500 euro.

Mentre dall'altro lato c'è la più grande Leapmotor C10, un suv elettrico adatto alle famiglie per la sua abitabilità di bordo e la sua modularità. Con un'autonomia di 420 km nel ciclo misto e una dotazione premium, C10 è disponibile a partire da 33.900 euro.

Leapmotor dispone in Italia una rete di distruzione e assistenza capillare, composta da oltre 80 punti vendita appartenenti alla rete di concessionari Stellantis.

