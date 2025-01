Con nuove regole Suzuki strizza l'occhio ai neopatentati

Con l'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada e le nuove regole per i neopatentati, Suzuki si fa trovare pronta con una gamma adatta anche ai neofiti della strada. Se il legislatore, infatti, da una parte ha portato il limite di potenza specifica in rapporto al peso a 75 kW per tonnellata, dall'altra ha elevato la soglia di potenza massima da 70 a 105 kW. In virtù di queste nuove disposizioni, la quasi totalità dei modelli che compongono la gamma 100% Hybrid di Suzuki, ad eccezione di A-Cross, può ora essere guidata dai neopatentati, che possono mettersi al volante dei modelli Suzuki, compresi quelli equipaggiati con il cambio automatico e con la trazione integrale. In particolare, i neopatentati possono ora guidare tutti le versioni di Ignis Hybrid, con cambio manuale o automatico e con la trazione anteriore o quella 4WD Allgrip Auto. Discorso uguale anche per Nuova Swift Hybrid in tutte le versioni. Con le sue basse emissioni, pari a 99 g/km di CO2, Nuova Swift Hybrid 1.2 Top consente inoltre ai neopatentati di muoversi liberamente anche in alcune ZTL, come per esempio l'Area C di Milano. Vitara Hybrid può essere utilizzata dai neopatentati tranne che nelle versioni Cool+ 2WD e Top 2WD. Gli automobilisti freschi di patente possono invece mettersi al volante di S-Cross, un SUV adatto a viaggi di ogni tipo grazie agli spazi interni ai vertici della categoria, sia per i passeggeri che per i bagagli. Liberta di utilizzo garantita ai neopatentati anche per Swace Hybrid in tutte le versioni, così come per Jimny Mata.



