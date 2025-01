Opel punta anche sui neopatentati con una ricca gamma

Con il nuovo Codice della Strada entrato da poco in vigore, insieme alla modifica dei limiti di potenza per i neopatentati, Opel si presenta con una offerta costituita da modelli di tutte le dimensioni e per tutte le necessità, dalla nuova Opel Corsa, Opel Astra, ai multispazio Opel Combo e Opel Zafira, fino ai SUV Opel Mokka, Opel Frontera e Opel Grandland.

Opel Corsa, ai neopatentati offre il motore benzina con cambio manuale o automatico a 8 marce e il motore ibrido con cambio doppia frizione a 6 marce. I neopatentati possono anche guidare le versioni con motore elettrico di Opel Corsa.

Opel Astra è disponibile alla guida dei neopatentati con motori benzina (cambio manuale e automatico 8 marce), ibrido ed elettrico, mentre Opel Combo e Opel Zafira sono guidabili dai neopatentati nelle versioni elettriche a zero emissioni locali.

Per Opel Mokka, poi, sono disponibili le motorizzazioni benzina con cambio automatico, le ibride e quelle elettriche.

Sul fronte Opel Frontera, i neopatentati potranno guidare le versioni ibride e quella elettrica e su Opel Grandland le motorizzazioni ibride 48V ed elettriche.



