Citroën C3 e C3 Aircross ora adatte anche a neopatentati

Il nuovo Codice della strada, in vigore dal 14 dicembre, apre anche ai neopatentati la possibilità di mettersi alla guida delle nuove Citroën C3 e C3 Aircross. Con l'innalzamento della soglia di potenza dei veicoli, infatti, oggi anche i neopatentati possono scegliere i due modelli Citroën, sia con propulsione termica che 100% elettriche.

Per le patenti che saranno conseguite con esame finale dal 14 dicembre in poi, infatti, aumenta la soglia della potenza degli autoveicoli (da 50 kW/t a 75 kW/t) che possono essere guidati dai neopatentati, però la durata della limitazione sale da uno a tre anni. Restano invece invariate le restrizioni relative ai limiti di velocità in autostrade e strade extraurbane principali.

La Nuova Citroën C3 ha già raccolto dal lancio circa 21.000 ordini, puntando sul listino contenuto, inferiore ai 24.000 euro, oltre che sul rapporto qualità-prezzo. La versione elettrica, equipaggiata con un motore elettrico da 113 CV e una batteria da 44 kWh, offre un'autonomia sino a 440 km in ciclo urbano, rendendola ideale per i tragitti quotidiani.

Grazie alla tecnologia di ricarica rapida, è possibile raggiungere l'80% della carica in 26 minuti. La nuova C3 a benzina è invece mossa dal motore PureTech, che garantisce efficienza nei consumi e prestazioni brillanti. Con trasmissione a catena, cambio manuale a 6 marce e 100 CV, il modello si adatta sia all'uso urbano sia a viaggi più lunghi.

La nuova Citroën C3 Aircross è invece un SUV compatto che unisce comfort, versatilità e accessibilità. Equipaggiata con motore PureTech a benzina, offre prestazioni efficienti ed affidabili, adatte sia agli spostamenti urbani che ai viaggi più lunghi. La modularità resta un punto forte, grazie ai sedili posteriori scorrevoli, reclinabili e asportabili, e al bagagliaio con una capacità variabile che può raggiungere 1.300 litri.

E per la prima volta nel segmento B-SUV familiare, Citroën offre una versione elettrica della sua C3 Aircross a 5 posti.

Pensata per essere adatta alle abitudini di guida dei clienti di questo segmento, la versione elettrica è alimentata da un motore da 83 kW/113 CV combinato con una batteria LFP (Lithium Iron Phosphate) da 44 kWh.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA