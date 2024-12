Audi A3 allstreet TFSI e: via agli ordini del crossover plug-in

È partita la prevendita di nuova Audi A3 allstreet TFSI e, variante Phev del crossover urbano dei quattro anelli. Questo modello affianca al look all terrain, il powertrain plug-in da 204 CV a elevata efficienza. Grazie alla batteria ad alta tensione da 25,7 kWh è possibile percorrere sino a 138 chilometri Wltp in modalità puramente elettrica.

Audi A3 allstreet costituisce un 'unicum' nel segmento compatto premium ed è caratterizzata da un look distintivo con le minigonne, gli archi passaruota e le finiture a contrasto a cui si affianca il single frame ottagonale corredato della griglia a nido d'ape dallo sviluppo verticale più marcato rispetto ad Audi A3 Sportback e Audi A3 Sedan. Un elemento stilistico che avvicina la vettura ai modelli della gamma Audi Q. L'assetto rialzato di 30 mm favorisce l'accessibilità e porta in dote una posizione di guida dominante. Peculiarità cui Audi abbina ora la tecnologia ibrida plug-in.

Cuore del sistema plug-in è il propulsore termico 1.5 TFSI evo2 - turbo a iniezione diretta della benzina - da 150 CV e 250 Nm caratterizzato dal ciclo Miller a vantaggio del contenimento di consumi ed emissioni e abbinato a un propulsore elettrico sincrono a magneti permanenti (PSM) in grado di erogare 116 CV e 330 Nm. Ne conseguono una potenza complessiva di 204 CV, 350 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi e una velocità massima di 225 km/h. La batteria ad alta tensione da 25,7 kWh (19,7 kWh effettivi) permette di percorrere sino a 138 chilometri Wltp in modalità puramente elettrica.

Il crossover urbano plug-in si avvia nella modalità EV che consente alla vettura di viaggiare come un'elettrica pura, mentre il programma di marcia Auto Hybrid favorisce l'interazione tra il propulsore termico e il motore a elettroni.

Analogamente ad Audi A3 Sportback TFSI e, è possibile optare per il risparmio d'energia a vantaggio di una successiva fase di viaggio. Il sistema di recupero deriva dai modelli full electric Audi. La frenata elettroidraulica vede il motore elettrico, chiamato ad agire quale alternatore, occuparsi delle decelerazioni lievi: le più frequenti nella marcia quotidiana.

Le frenate di media intensità, oltre gli 0,3 g, sono gestite congiuntamente dall'unità a zero emissioni e dai freni tradizionali, oppure esclusivamente dall'impianto idraulico.

Nelle fasi di decelerazione il motore a elettroni recupera energia sino a un massimo di 43 kW di potenza elettrica.

Analogamente ad Audi A3 Sportback TFSI e, il crossover urbano plug-in può essere rifornito in corrente continua (DC) con potenze sino a 50 kW (sino a 40 kW in base allo standard DIN 70080): un valore di riferimento per la categoria che consente in meno di 30 minuti di portare il livello d'energia nella batteria dal 10% all'80%. Parallelamente, è possibile ricaricare in corrente alternata (AC) con potenze sino a 11 kW. Il processo di rifornimento completo, in questo caso, richiede 2,5 ore.

Offerta negli allestimenti Business, Business Advanced e Identity Contrast, questa vettura è in vendita a partire da 50.900 euro, arriverà nel corso del primo trimestre del prossimo anno.



