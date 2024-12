Hyundai festeggia il titolo piloti nel WRC con gli N Days

Per celebrare il successo nel mondiale rally 2024, culminato con la conquista del titolo piloti e copiloti, in Giappone, da parte di Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe, Hyundai Italia lancia gli N Days. Si tratta di una promozione legata alla gamma N Line, un allestimento disponibile su i10, i20, i30, Kona e Tucson e che, oltre ad un look deciso ed energico sul corpo vettura, ispirato alle competizioni, presenta personalizzazioni anche per l'abitacolo.

Nello specifico, l'offerta prevede uno sconto di 500 euro cumulabile con le promozioni attive sul modello scelto dal cliente ed è valida su tutte le nuove Hyundai i10 N Line, i20 N Line, i30 N Line, Kona N Line (esclusa EV) e Tucson N Line in stock, acquistate e immatricolate entro il 31 dicembre 2024.

Un'iniziativa che sottolinea l'impegno del brand nel motorsport, la cui divisione, nata nel 2012, ha visto il debutto nel WRC nel 2014 e, da allora, al titolo costruttori conquistato per due anni di fila, precisamente nel 2019 e nel 2020, si è aggiunto quello per piloti e copiloti maturato al termine della stagione 2024.

Da questo lavoro continuo nelle competizioni, inoltre, sono arrivate delle soluzioni che hanno migliorato le vetture del brand destinate alla guida su strada.

