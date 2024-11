smart #1: arrivano le nuove varianti Pure e Pure+

Smart amplia la gamma di smart #1 con le varianti Pure e Pure+ proposte a un prezzo di listino che parte rispettivamente da 35.045 euro e da 40.045 euro.

Il design delle smart #1 Pure e Pure+ mostra alcune conferme, tra cui: le maniglie delle porte a scomparsa e le porte senza cornice (caratteristiche della smart #1); i fari CyberSparks LED con abbaglianti automatici e i quattro sensori di parcheggio posteriori. Entrambe le varianti sono poi equipaggiate con cerchi in lega aerodinamici da 18 pollici e sono disponibili tre colori metallizzati: meta black, cyber silver, digital white, tutti compresi nel prezzo.

In plancia spiccano il cruscotto digitale da 9,2 pollici e il display centrale da 12,8 pollici. I sedili sono rivestiti in tessuto come anche la plancia. Inoltre, per la guida in città e non solo, sono previsti alcuni sistemi di assistenza alla guida (ADAS), come il sistema Smart Pilot Assist e l'Adaptive Cruise Control (ACC) con funzione Stop & Go.

La vera differenza tra le due versioni sta nella capacità della batteria montata: la Pure è dotata di un accumulatore da 49 kWh che si traduce in un'autonomia dichiarata di 310 km (ciclo di omologazione Wltp). Mentre per quanto riguarda la versione Pure+ la batteria ha un taglio di 66 kWh che garantisce una percorrenza di 420 km (ciclo Wltp). Come tutte le versioni della gamma, la ricarica può essere effettuata dal 10 all'80% in mezz'ora con ricarica rapida (Corrente Continua) e in circa 3 ore in Corrente Alternata (CA).

Entrambe le versioni sono già disponibili e ordinabili con consegna prevista a partire da quattro settimane e il prezzo è garantito per tutti gli ordini effettuati entro il 31/12/2024.





