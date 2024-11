Honda: a novembre tornano i black days

Tornano i black days Honda che, nel mese in corso, consentiranno di usufruire di diverse offerte, tra cui quella che rende particolarmente appetibile il Suv HR-V full hybrid. Infatti, fino al 30 novembre, sarà possibile acquistarlo a partire da 28.500 euro, grazie a 6.000 euro di ecoincentivi Honda. Oltre allo sconto, nella promozione sono inclusi 2 tagliandi e fino ad 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.

Al fine di divulgare l'iniziativa, Honda Auto Italia ha ideato un nuovo logo, specifico per i black days, che andrà ad affiancare la campagna di comunicazione, che partirà dalla giornata di domani 16 novembre su TV, radio, e mediante affissioni digitali nei principali centri commerciali. Il claim, "quando partono i black days Honda non c'è tempo da perdere", è un invito ad usufruire dei vantaggi offerti.



