Mini amplia la scelta della gamma John Cooper Works

La gamma Mini John Cooper Works attuale presenta ben cinque modelli tra cui le Mini John Cooper Works Electric e John Cooper Works Aceman completamente elettrici. Non mancano proposte con potenti unità termiche, come quelle delle Mini John Cooper Works e John Cooper Works Cabrio, che sono spinte da un 2 litri TwinPower Turbo. Inoltre, nella famiglia sportiva di Mini troviamo una versione pensata anche a chi mette le ruote oltre l'asfalto: la Mini John Cooper Works Countryman ALL4, che sfrutta la trazione integrale. Nello specifico, le varianti a batteria sviluppano fino a 258 CV di potenza e 350 Nm di coppia, e forniscono ulteriori 20 kW sfruttando la funzione electric boost.



Le Mini John Cooper Works e John Cooper Works Cabrio presentano un quattro cilindri 2 litri da 231 CV e 380 Nm di coppia che, per la versione con tetto fisso, assicura uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 6,1 secondi, rispetto ai 6,4 secondi della Cabrio, ed una velocità massima di 250 km/h per la variante chiusa, e di 245 km/h per la scoperta, che fa scomparire la capote in tessuto in 18 secondi fino ad una velocità di 30 km/h.

La Mini John Cooper Works Countryman ALL4, invece, nasconde sotto il cofano un potente motore da 300 CV di potenza e 400 Nm di coppia massima, che la spinge fino a 250 km/h di velocità massima, e può contare sulla trazione integrale, per avere una presa sicura su ogni terreno. Inoltre, associa un grande spazio a bordo a prestazioni degne di nota per rispondere alle esigenze dei clienti che necessitano di un'auto con un abitacolo capiente ma non rinunciano alle prestazioni.

Per tutte le Mini più sportive la modalità go-kart amplia le opzioni di selezione delle Mini Experience Modes, grazie ad uno sterzo che diventa più diretto, al pedale dell'acceleratore che si fa più pronto, ed al display Oled ad alta risoluzione che fornisce ulteriori dati relativi alle prestazioni come la coppia, la potenza erogata e la forza g.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA