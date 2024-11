Mazda3 e CX-30 Weeks: negli showroom fino al 24 novembre

Sono iniziate l'8 novembre, e termineranno il giorno 24 dello stesso mese, le Mazda3 e Mazda CX-30 Weeks, due settimane dedicate ai model year 2025 delle due vetture della casa di Hiroshima.

Entrambe portano in dote diverse novità con l'ultimo aggiornamento, tra cui il nuovo motore e-Skyactiv G da 140 CV Euro6E.

Le auto in questione si potranno provare su strada recandosi nelle concessionarie Mazda dopo aver prenotato il test sulla piattaforma "Drive Mazda", collegandosi al link https://drive.mazda.it, in modo da scoprire cosa rappresenta per il marchio il concetto di "right-sizing", ovvero l'adozione di un propulsore di cilindrata maggiore e aspirato, dotato di soluzioni intelligenti e di un sistema mild hybrid, per fornire una coppia importante ai bassi e medi regimi, una guida quotidiana più confortevole, e brillantezza agli alti regimi. Inoltre, nel corso di queste settimane, coloro che acquisteranno uno dei due modelli potranno usufruire di una formula finanziaria denominata Mazda Advantage, che presenta un minitasso promozionale del 2,99% ed un vantaggio che arriva fino a 2.550 euro. I clienti Mazda, che hanno già scelto il brand giapponese, potranno beneficiare di un extra bonus di 1.000 euro e del minitasso al 2,99%, con validità estesa fino al 31 dicembre.

