Con usato certificato disponibili le ultime smart EQ fortwo

La smart EQ fortwo torna disponibile in un numero limitato di unità, grazie alla rete di usato certificato e garantito Mercedes, mediante la campagna 'Ancora two? Ma non dovevamo vederci più?' dedicata all'ultima generazione della 2 posti pensata per la guida cittadina. Chi non vuole rinunciare alle sue caratteristiche uniche, fino al 31 dicembre 2024 potrà acquistare, ad esempio, una smart EQ fortwo pulse 4,6 kW con un anticipo di 1.290 euro, 47 canoni da 129 euro ed una maxi rata finale da 8.300 euro. Si tratta di condizioni valide per tutti i contratti acquisiti entro il 31 dicembre 2024.

"Con questa campagna, realizzata in collaborazione con la nostra captive - ha dichiarato Giuseppe Vario, responsabile usato di Mercedes-Benz Italia - offriamo una nuova chance per salire a bordo di smart EQ fortwo, attraverso una proposta di finanziamento estremamente vantaggiosa, con prodotti garantiti e certificati dal nostro programma di usato".



