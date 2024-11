Per i vantaggi di Kia Niro Tri-Fuel bastano 199 euro al mese

Oltre ai grandi vantaggi in termini di consumi, costi di gestione, autonomia ed emissioni, la nuova Kia Niro Tri-fuel può essere acquista in questa fase di lancio a condizioni molto interessanti, soprattutto in caso di finanziamento.

La versione Business viene proposta ad un prezzo promozionale che parte da 26.200 euro (oltre oneri finanziari) anziché quello di listino di 34.450 euro. Questo grazie a un TCM Bonus di 850 euro previsto solo a fronte della sottoscrizione di un finanziamento Scelta Kia Special di Kia Finance.

Ma anche ad un ulteriore contributo Kia e delle concessionarie aderenti all'iniziativa di 4.400 euro solo a fronte di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del cliente da almeno 3 mesi Questa promozione comprende anche il contributo statale fino a 3.000 euro di cui al Dpcm 20 maggio 2024 previsto per l'acquisto di autovetture in fascia 3 (61-135 gr/km) a fronte di rottamazione di veicoli di classe fino a Euro 2, purché di proprietà del cliente o anche di uno dei familiari conviventi alla data di acquisto della Niro da almeno 12 mesi.

L'offerta prevede un anticipo di 4.090 euro e un importo totale del credito € di 22.110 euro da restituire in 35 rate mensili da 199 euro. Al termine è previsto un Valore Futuro Garantito (pari alla rata finale di 19.981 euro se il cliente decide di tenere l'auto.

Kia Italia precisa che l'importo totale dovuto dal consumatore è di 27.146,67 euro (escluso l'anticipo). E che il TAN è del 6,97% mentre il TAEG è del 8,29%. Sono compresi nel costo totale del credito gli interessi (4.437 euro), le spese di istruttoria (399 euro) e di incasso rata (3,90 euro ognuna) oltre all'imposta sostitutiva di 56,27 euro e 2 euro per spese varie.

Il finanziamento della nuova Kia Niro Tri-fuel si basa su una percorrenza annua di 30.000 km che sono inclusi nei costi mentre una eventuale eccedenza chilometrica costo 0,10 euro al km.

Anche per questo modello Kia prevede una garanzia di 7 anni o 150.000 km (quale che sia il limite raggiunto prima) con chilometraggio illimitato per i primi 3 anni.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA