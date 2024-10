Townstar EV: tutto il vantaggio degli ecoincentivi Nissan

L'accessibilità ai veicoli elettrici cresce grazie a Nissan, che presenta un programma di ecoincentivi su Townstar EV adibito al trasporto persone. Questa iniziativa della casa giapponese consente ai clienti privati di usufruire di uno sconto Nissan di 10.000 euro per questo modello, che arriva fino a 12.000 euro per professionisti del settore taxi. Inoltre, altri 11.000 euro provengono dall'incentivo statale per la rottamazione di un veicolo euro 0,1,2. In questo modo, il prezzo di ingresso passa a 19.993 euro per i clienti privati e si abbassa fino a 17.993 euro per i tassisti. Cifre decisamente competitive per un veicolo disponibile nelle versioni a passo corto o lungo, che può ospitare fino a 7 persone ed è spinto da un propulsore elettrico da 122 CV e 245 Nm di coppia, alimentato da batteria da 45 kWh per un'autonomia che arriva fino a 265 km. L'alimentatore può essere ricaricato sia dalle colonnine a ricarica rapida ad una potenza di 80 kW, che presso delle colonnine a corrente alternata da 22 kW di potenza. Le operazioni di ricarica avvengono in 37 minuti nel primo caso e in 1 ora e 30 minuti nel secondo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA