Nissan X-Trail, più scelta con la variante mild hybrid

Alla motorizzazione con tecnologia e-Power, Nissan X-Trail MY24 affianca, in gamma, il nuovo motore mild hybrid benzina da 1,5 litri, che eroga 163 CV e 300 Nm di coppia massima. In questo modo, il C-Suv giapponese diventa più accessibile, con un prezzo che parte da 38.300 euro per le versioni mild hybrid 2WD e 5 posti, ed un costo base delle varianti a 7 posti, con lo stesso powertrain, di 39.200 euro.

Rispetto ai medesimi allestimenti della X-Trail e-Power, la mild hybrid consente un risparmio di 2.800 euro.

Tre le versioni associate al nuovo propulsore entrato in gamma, che rispondono ai nomi di Acenta, N-connecta, e Tekna, sempre con trazione 2WD e con opzione a 5 o 7 posti. Già dall'allestimento d'accesso sono presenti, nella dotazione di serie, un nuovo quadro strumenti da 12.3 pollici, la tecnologia Easy Access, il caricatore wireless per lo smartphone, ed i cerchi in lega da 18 pollici dal nuovo disegno.

Con questa proposta, Nissan punta a consolidare il successo commerciale del modello che, nei primi otto mesi dell'anno, ha avuto un incremento dei volumi di vendita del 125%, a cui corrispondono oltre 2.600 unità immatricolate.

