Nissan Ariya più conveniente con ecoincentivi Nissan

La Nissan Ariya rende più accessibile l'acquisto di un Suv 100% elettrico di ultima generazione, grazie agli ecoincentivi della casa giapponese che consentono un prezzo base di 31.500 euro per la versione Engage, con un risparmio di ben 11.000 euro.

Già dalla variante d'accesso, la Engage appunto, offerta con trazione 2WD e due taglie di batteria da 63 kWh ed 87 kWh, a cui corrispondono, rispettivamente, potenze di 160 kW e 178 kW ed autonomie di 404 km e 536 km, la dotazione di serie risulta completa. Infatti tra gli accessori presenti nella vettura annoveriamo, tra gli altri, i fari LED con controllo automatico degli abbaglianti, i cerchi in lega da 19 pollici, i due display TFT da 12,3 pollici per strumentazione digitale ed infotainment e diverse tecnologie di assistenza alla guida, tra cui l'e-Pedal, per accelerare e rallentare la vettura mediante un solo pedale.

La versione Advance, anch'essa disponibile con le due tipologie di batteria, si avvale del sistema di trazione integrale e-4ORCE costituito da due motori elettrici, uno per ogni asse, capace di reagire ai cambi di aderenza in un decimillesimo di secondo. Inoltre, con il ProPILOT con Navi-link, oltre a mantenere la vettura all'interno della corsia e ad una distanza di sicurezza dal veicolo che la precede, riesce a leggere i segnali stradali per adattare in maniera automatica la velocità ai limiti.

La variante Evolve si rivolge ai clienti più esigenti con una dotazione che presenta anche l'impianto audio Bose, il tetto panoramico apribile, e l'head-up display, oltre ad altri contenuti.

Mentre la Evolve + è la più sportiva della gamma prima di arrivare alla più specialistica Nismo e, alla trazione integrale e-4ORCE, abbina una potenza di 290 kW per scattare da 0 a 100 km in 5,1 secondi.

