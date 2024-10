Alfa Romeo Junior è anche ibrida e in stile urbano

La nuova Alfa Romeo Junior Ibrida da 136 CV, pensata per sintetizzare i concetti di sportività, tecnologia e comfort, è da oggi disponibile presso i rivenditori italiani per una prova su strada. Disponibile anche nella motorizzazione Elettrica da 156CV, la versione ibrida di Junior punta a soddisfare la libertà di scelta, in quanto a motorizzazione, dei propri clienti.

In particolare, la nuova Junior Ibrida può contare sull'architettura 48v Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) da 136 CV. La componente elettrica è composta da una batteria agli ioni di litio da 48 volt e un motore elettrico da 21 kW integrato nel cambio a doppia frizione e 6 rapporti che opera insieme all' inverter e la centralina della trasmissione per garantire la massima efficienza.

Junior Ibrida è concepita per un'esperienza di guida fluida e consente di procedere in modalità elettrica per oltre il 50% in città. La guida in elettrico è garantita non solo nelle manovre di parcheggio o a basse velocità cittadine ma anche su percorsi extraurbani, in condizioni di basso carico fino a 150 km/h.

Sul fronte estetico, inoltre, sulla Junior Ibrida spicca la nuova reinterpretazione dello scudetto 'Leggenda', dettaglio di design concepito per accentuare lo spirito sportivo della vettura.

Ad oggi sono stati oltre 10.000 gli ordini che Junior ha collezionato. Una chiara dimostrazione di apprezzamento da parte dei clienti che hanno deciso di entrare a far parte della famiglia Alfa Romeo prima di poterla provare dinamicamente. È possibile mettersi subito al volante della nuova Junior Ibrida con l'offerta finanziaria che prevede una rata mensile di 250euro.



