Nissan Ariya Nismo: si aprono i preordini

A partire da domani, giovedì 17 ottobre, sarà possibile preordinare la nuova Nissan Ariya Nismo, la sportiva 100% elettrica a ruote alte della casa giapponese, presso i concessionari del brand con prezzi a partire da 65.850 euro, mentre le prime consegne inizieranno nel mese di gennaio 2025. I primi a prenotarla potranno acquisire un vantaggio importante, visto che i 250 clienti iniziali, che opteranno per la livrea Stealth Gray, il colore Nismo per antonomasia, riceveranno in omaggio un voucher di ricarica pubblica gratuita con Nissan Charge valido per un anno.

In questo modo sarà possibile guidare nella massima libertà una vettura dalle prestazioni esuberanti, garantite da un powertrain composto da 2 motori elettrici capaci di erogare 435 CV e 600 Nm di coppia, e alimentati da una batteria da 87 kWh.

Un'auto che scatta da 0 a 100 km/h in 5 secondi, e passa da 80 a 120 km/h in appena 2,4 secondi. Ovviamente, per gestire un potenziale superiore a quello del modello da cui deriva, la variante Nismo della Ariya presenta sospensioni dinamiche, che includono molle, stabilizzatori e ammortizzatori modificati, un telaio bilanciato, ed uno sterzo la cui taratura cambia cambia al variare della velocità. Aggiornato anche il sistema Nissan e-4ORCE 4WD al fine di migliorare la distribuzione della potenza e della coppia sulle 4 ruote. L'estetica presenta cambiamenti funzionali, come i deflettori e le prese d'aria ispirati a quelli delle monoposto di Formula E, che vanno ad ottimizzare i flussi d'aria intorno alla vettura, ad incrementare la deportanza, e contribuiscono a ridurre l'attrito dell'aria intorno agli pneumatici. Inoltre, il bordo rosso alla base della carrozzeria conferisce alla Nismo ulteriore fascino sportivo.

Un appeal che si ritrova anche all'interno, come sottolineano i sedili pensati per la guida sportiva, le cuciture rosse sul volante, il pulsante d'avviamento in rosso e il logo Nismo al centro della plancia, oltre all'illuminazione ambientale di colore rosso. Tuttavia, l' Ariya più dinamica non rinuncia ad esprimere una certa eleganza mediante gli elementi in legno scuro.

