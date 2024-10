Nuovo Mini Aceman, crossover elettrico perfetto per la città

Primo crossover esclusivamente elettrico nella gamma Mini, il nuovo Aceman ha un 'obiettivo' che è sottolineato dal suo stesso nome. E' quello di essere l'elemento vincente della squadra, che è capace dunque di portare avanti il gioco anche nelle fasi dure della partita.

il crossover Aceman, che la Marca definisce 'progressivo', affianca le nuove Mini Cooper nelle versioni 3 e 5 porte, e l'ultima generazione di Countryman - proposta anche in variante 100% a batteria - per portare "una ventata di aria fresca nel segmento delle piccole auto premium".

Chi visiterà nel week end del 12-13 ottobre le concessionarie Mini, in occasione di un evento dedicato appunto a questa new entry - potrà scoprire e valutare il look personale e innovativo di Aceman, pur nel rispetto della tradizione del brand.

Pensata e disegnata per essere particolarmente agile nel traffico urbano, Aceman presenta infatti sbalzi molto corti che la rendono ideale per muoversi nelle città e, in generale, dove la compattezza e la percezione degli ingombri fanno la differenza.

Il classico schema Mini, con una netta divisione tra parte bassa della carrozzeria, finestrini e tetto, viene reinterpretato in chiave più moderna. Il raccordo a filo tra la carrozzeria e le superfici vetrate, così come l'assenza visiva delle maniglie (sono integrate nelle porte) rendono ancora più equilibrato l'insieme e ottimizzano anche le proprietà aerodinamiche, così d ottenere una maggiore autonomia elettrica.

Mini Aceman è disponibile in quattro diversi allestimenti. In combinazione con il colore specifico del modello Rebel Red, il design progressivo dell'allestimento Favoured appare particolarmente distintivo.

Tetto e gusci degli specchietti in nero creano accenti contrastanti esaltando ancora di più i contorni robusti e il portamento sportivo di Aceman. Punto di forza unico di questa nuova Mini sono i passaruota dalla forma inconfondibile, con un design allungato e una forte inclinazione verso il basso.

Le barre sul tetto sono di serie e l'auto può essere fornita di ruote con dimensioni comprese fra 17 a 19 pollici.

Caratterizzante anche lo scudo protettivo anteriore, collocato nella parte cassa del frontale.

Nell'abitacolo della Mini Aceman si trova un'altra interessante novità. E' l'elemento centrale nel cruscotto che costituito da un solo display Oled ad alta risoluzione ma mantiene il design minimale della Mini classica disegnata da Alec Issigonis. Sotto a questo elemento - con superficie in vetro di alta qualità e diametro di 240 mm - è collocata la caratteristica striscia di interruttori a levetta per offrire al guidatore e al passeggero una gestione comoda dei comandi secondari.

Il linguaggio formale moderno continua nelle superfici curve della plancia rivestite di materiale a maglia. Nell'allestimento Favoured, il tessuto color petrolio con sfumatura arancione si estende fino all'interno della portiera.

Nella parte superiore del display circolare Oled, vengono sempre visualizzate la velocità e il livello di carica della batteria. Le voci di menu Navigazione, Media, Telefono e Clima sono invece selezionabili direttamente nella parte inferiore del display.

Con le emozionali Mini Experience Mode, l'abitacolo di Aceman può essere ampliato con esperienze d'uso coinvolgenti. A seconda della Experience Mode selezionata, due proiettori emettono una speciale grafica luminosa sulla plancia. L'illuminazione ambientale dell'abitacolo si adatta di conseguenza. I sedili sportivi in Vescin color petrolio scuro con cuciture a rilievo possono essere scelti in tinta. Spiccano le ampie dimensioni interne all'altezza delle spalle e il generoso spazio per le gambe di chi siede dietro. Il tetto panoramico in vetro fornisce al luminoso abitacolo un'atmosfera ulteriormente aperta verso l'esterno e confortevole. Ricordiamo che Aceman SE dispone di un motore elettrico di ultima generazione da 160 kW (218 Cv) che permette di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi. Grazie ad un consumo di energia combinato Wltp compreso fra 14,7 e 14,0 kWh/100 km il nuovo crossover di Mini offre un'autonomia Wltp fra 384 e 405 km.

