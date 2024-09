Peugeot: ordini aperti per la E-5008 in Italia

Si aprono gli ordini sul mercato italiano per il nuovo Suv a batteria di Peugeot, denominato E-5008, forte di un'abitabilità a portata di famiglia numerosa, con i suoi 7 posti, e di un'autonomia che arriva fino a 668 km con una sola carica. Ordinabile sia attraverso la rete di concessionari della casa del Leone, che mediante il sito peugeot.it, ha un listino che parte da 47.730 euro per la versione Allure, e da 52.180 euro per la variante GT. Sotto pelle troviamo un powertrain elettrico da 210 CV e 345 Nm di coppia alimentato da una batteria agli ioni di litio da 73 kWh netti che accetta fino a 160 kW di potenza in ricarica hpc per recuperare l'energia necessaria a percorrere 100 km in soli 10 minuti.

Inoltre, alla stregua delle altre Peugeot a batteria anche il nuovo E-5008 usufruisce del programma della casa denominato Allure Care, che copre l'intero veicolo, anche il motore elettrico, il caricabatterie, la trasmissione ed i principali componenti elettrici e meccanici, per 8 anni o 160.000 chilometri. Una garanzia che va ad integrarsi con quella relativa alla batteria che ha, anch'essa, una durata di 8 anni o 160.000 km.



