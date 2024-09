Con incentivi Nissan l'elettrica Ariya è più accessibile

Nissan Ariya è più accessibile con gli ecoincentivi della casa giapponese fino ad un massimo di 11.000 euro con rottamazione di un veicolo euro 0,1 e 2. Gli ecoincentivi Nissan sono validi su tutta la gamma Ariya e rendono il crossover coupé 100% elettrico accessibile con prezzi a partire da 31.500 euro.

La vettura oggetto dell'iniziativa è quella che per Nissan rappresenta la massima sintesi del design e della tecnologia della casa, in grado di percorrere più di 530 km con una sola ricarica e di scattare da 0 a 100 km/h in poco più di 5 secondi.

Disponibile con due opzioni per la batteria (63kWh o 87kWh) per andare incontro alle varie esigenze dei clienti, Ariya è dotata delle tecnologie Nissan e-Pedal Step e e-4ORCE 4WD, oltre a tecnologie di assistenza alla guida e connettività che offrono ai clienti una soluzione di mobilità sostenibile.

Gli esterni sono caratterizzati da fari LED con controllo automatico degli abbaglianti, fendinebbia anteriori e fendinebbia posteriori LED, specchietti retrovisori riscaldati a ripiegamento automatico e i cerchi in lega da 19". L'abitacolo è concepito per essere comodo e spazioso, tra design moderno e funzionalità.

I sedili ricoperti in tessuto di alta qualità sono regolabili in sei posizioni e i due display TFT da 12,3" per cruscotto digitale e infotainment, permettono di tenere sotto controllo i principali parametri della vettura e i sistemi di bordo. Ricca dotazione di tecnologie di sicurezza e assistenza alla guida, compresi frenata di emergenza intelligente con il riconoscimento di pedoni e ciclisti e il cruise control intelligente.



