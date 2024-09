Il suv Jaecoo 7 arriva in Italia

Il primo lotto di fornitura di Jaecoo 7 è arrivato a fine agosto con la prima nave container proveniente dalla Cina, ed ha raggiunto le 40 concessionarie italiane che venderanno il Suv di Omoda & Jaecco, già ordinabile, ad un prezzo che parte da 33.990 euro.

Nuovo Suv Jaecco 7

Nello specifico, Jaecoo 7 è già disponibile con motorizzazione turbo-benzina in due versioni dalla dotazione completa denominate, rispettivamente, Premium, a trazione anteriore, ed Exclusive, a trazione integrale.

Inoltre, mediante la collaborazione con CA Auto Bank è anche possibile acquistare Jaecco 7 in 48 rate da 299 euro + 48 rate da 359 euro, con anticipo di 9.080 euro e, al termine dei primi quattro anni è possibile riscattare la vettura al prezzo fisso garantito di 14.494 euro. Nella promozione di lancio, che ha una validità fino al 30/09/2024, è previsto uno sconto sul prezzo di listino pari a 2.500 euro, per cui la variante Premium è offerta ad un prezzo promozionale di 31.490 euro, sempre con la formula che annovera l'anticipo e 96 rate mensili. Forte di una silhouette imponente e squadrata caratterizzata dalla grande griglia anteriore esagonale a linee verticali e dal logo oversize posizionato sul bordo superiore del cofano, Jaecoo 7 sfrutta un design minimalista fatto di superfici pulite ed equilibrate. All'interno sfoggia un display da 14 pollici che integra le principali funzioni di controllo del veicolo, ed un sistema di infotainment di ultima generazione, presenta una piastra per la ricarica ad induzione per lo smartphone, ed un tetto panoramico di 1,1 metri quadrati, oltre ad un'illuminazione ambientale che consente di scegliere tra 64 colori, e ad un sistema audio con otto altoparlanti griffato Sony. Sotto pelle nasconde un motore a quattro cilindri sovralimentato da 1,6 litri di cilindrata da 147 CV predisposto per essere declinato anche in varianti a doppia alimentazione ed ibride, che è abbinato ad un cambio a doppia frizione in bagno d'olio. Completa il tutto la disponibilità della nuova trazione integrale "Intelligent AWD", che regola la trasmissione della coppia verso le ruote posteriori fino ad arrivare a una ripartizione 50/50 tra i due assi. La sicurezza è assicurata da una struttura portante realizzata con acciai ad alta resistenza e arricchita da zone di assorbimento degli urti a deformazione progressiva. Non mancano ben 21 dispositivi di aiuti alla guida presenti nella dotazione di serie, per una guida autonoma di livello 2.



