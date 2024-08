Con Tesla Bonus in Italia Model 3 e Model Y più accessibili

Tesla punta sempre più all'accessibilità per il maggior numero di persone e scommette sul Tesla Bonus in Italia. Il programma è quello che permette l'accesso ad uno sconto diretto di 3.000 euro sulle varianti a trazione posteriore della gamma Model 3 e Model Y.

Grazie al Tesla Bonus, i clienti in Italia possono acquistare una Model 3 a trazione posteriore a partire da 38.990 euro o una Model Y a trazione posteriore a partire da 39.690 euro. Questo incentivo, pensato appositamente per i clienti italiani, è iniziato la serata del 27 agosto e terminerà il 30 settembre 2024. Il bonus di 3.000 euro di Tesla viene applicato direttamente al prezzo di vendita, senza ulteriori requisiti. I clienti possono scegliere la loro auto e godere dello sconto istantaneamente. Nella prima metà dell'anno, da gennaio a giugno, Tesla ha accumulato una crescita di oltre il 18% in Italia rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Inoltre, Model 3 e Model Y, due dei quattro modelli che compongono la gamma Tesla, hanno guidato la classifica non solo delle auto elettriche più vendute nel periodo, ma sono stati i veicoli più venduti in assoluto nei rispettivi segmenti. A questo scenario si aggiunge un altro risultato del primo semestre: in Italia, il 29% del mercato BEV totale è rappresentato da Tesla.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA