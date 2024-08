Suzuki continua la partnership con Agos

Si rinnova la collaborazione esclusiva tra Agos e Suzuki per i settori auto, moto e marine, per dar seguito ad una partnership che dura da oltre trent'anni.

L'obiettivo è quello di offrire soluzioni di finanziamento e servizi personalizzati in tutti i mercati in cui il brand è presente in Italia. Nello specifico, tra i prodotti di stampo innovativo troviamo Suzuki Solutions, che consente ai clienti di scegliere di acquistare tutti i modelli della gamma Suzuki Hybrid e, dopo 3 anni, di decidere, in piena autonomia, se sostituire, tenere, saldando l'importo residuo del finanziamento, o restituire l'auto. Agos Self, invece, offre soluzioni finanziarie omnicanale apprezzate dai clienti e dai concessionari; mentre Stock financing, permette ai dealer di finanziare lo stock di veicoli in parco: sia quelli già immatricolati che quelli da immatricolare. Anche mediante il contributo di queste campagne di finanziamento sviluppate con Agos, Suzuki ha fatto registrare una crescita continua nel comparto automobilistico negli ultimi anni, raddoppiando la propria quota di mercato. "Nel mondo dei rapporti tra multinazionali non sempre si trovano relazioni costruttive ultratrentennali come quella tra Agos e Suzuki - ha dichiarato Massimo Nalli, presidente di Suzuki Italia - Agos dimostra oggi sostenendo i clienti Suzuki Auto, Moto e Motori Marini di disporre delle conoscenze, dei mezzi e della volontà di aiutare i clienti a vivere la propria passione".



