Con i Jeep Days la gamma Suv del marchio è scontata

Con una nuova edizione dei 'Jeep Days' inizia un periodo propizio per scegliere di mettersi al volante di un nuovo SUV del marchio votato all'avventura. Da oggi e fino al 12 luglio, l'iniziativa porta infatti in concessionaria una serie di vantaggi su tutti i modelli della gamma.

Nello specifico, da oggi sino al 12 luglio sarà possibile scaricare i coupon 'Jeep Days' dal sito ufficiale Jeep per usufruire di sconti che parlano di 1.000 euro per Avenger e-Hybrid, 2.000 euro per Avenger benzina, 6.000 euro per Avenger Summit 100% elettrica, 6.000 euro su Renegade 4xe e 5.500 euro su Renegade diesel e e-Hybrid.

Per la gamma Compass, gli sconti previsti sono di 7.000 euro su Compass diesel, 8000 euro su Compass e-Hybrid, 10.500 euro su Compass 4xe. Non mancano i vantaggi nemmeno per Grand Cherokee, con 10.000 euro di sconto su Grand Cherokee 4xe, e Wangler, con 6.000 euro su Wrangler benzina, 13.000 euro su Wrangler 4xe e 10.000 euro su Gladiator.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA