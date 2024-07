Tesla Model 3, disponibile ora il colore Argento Mercurio

Tesla aggiorna il configuratore di Model 3 con l'introduzione di uno dei colori più avanzati: Argento Mercurio.

Dinamico a effetto metallo liquido, Argento Mercurio è sviluppato negli avanzati laboratori di verniciatura ed è stato progettato per accentuare le linee slanciate di Model 3 in ogni tipo di condizione atmosferica. Dai riflessi luminosi alle tonalità scure, questa vernice multistrato aggiunge una nuova dimensione che cambia leggermente con la curvatura quando si cammina intorno a Model 3.

Introdotto per la prima volta su Model Y alla fine del 2022, è disponibile come colorazione per Model 3 al prezzo di 2.000 euro. Le prime consegne ai clienti in Italia sono previste nel corso del trimestre.



